O atacante Jajá, que foi substituído antes da metade do 1º tempo no último jogo contra o Novorizontino, a vitória por 1 a 0 do Goiás sobre o Novorizontino, não preocupa o clube esmeraldino para o duelo derradeiro diante do Remo. O jogador sentiu câibras, mas deve ficar disponível para o técnico Fábio Carille no próximo final de semana.\nLeia também\n+ As contas para o acesso; veja a rodada decisiva e como o time pode subir\nNa vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino na Serrinha, no último domingo (16), Jajá foi substituído aos 20 minutos do 1º tempo após dividir com o zagueiro Dantas e ficar sentindo dores. Pedrinho entrou em seu lugar.\nApesar do receio por uma lesão mais grave, o atacante deve ser relacionado normalmente para o próximo jogo.\nIsso significa que Fábio Carille pode repetir o mesmo time contra o Remo, pois não terá atletas suspensos. No departamento médico, estão apenas o volante Marcão (que ainda não sabe se estará apto a retornar neste ano) e o meia Wellington Rato (fora da temporada).