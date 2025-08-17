Rafael Guanaes, 44, refere-se à experiência vivida no Operário-PR como "digna de um livro". O jovem treinador do Mirassol, grande surpresa do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, carrega o que viveu na Série C do Campeonato Brasileiro em seu bom trabalho na Série A.\nO paulistano foi contratado pela equipe paranaense no fim de 2022, após seu rebaixamento para a terceira divisão nacional. Comandou um processo de reformulação do elenco e obteve o acesso à segunda de maneira emocionante.\nLeia também\n+Vila Nova vence clássico contra o Goiás, amplia tabus e tira o rival da liderança da Série B\nA vaga na Série B só foi garantida no último jogo, contra o São Bernardo, graças a um gol marcado aos 40 minutos do segundo tempo, com o gramado já comprometido devido a uma forte chuva, combinado a um tropeço do São José-RS diante do Brusque-SC.