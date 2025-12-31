A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta quarta-feira (31) que a Supercopa Rei de 2026 -a antiga Supercopa do Brasil- será no dia 1º de fevereiro, um domingo, em Brasília.\nA entidade disse ter estudado o calendário e ouvido os clubes e as federações paulista e carioca para chegar à data.\nRetrospectiva 2025: futebol goiano fica sem acesso nacional e outros destaques do esporte\nA partida, entre Flamengo, atual campeão do Campeonato Brasileiro, e Corinthians, atual vencedor da Copa do Brasil, será disputada na Aerna BRB Mané Garrincha, e a carga de ingressos será dividida igualmente entre as torcidas.\nA Supercopa do Brasil voltou a ser disputada em 2020. Desde então, o Flamengo venceu a disputa três vezes, enquanto Palmeiras, Atlético-MG e São Paulo têm uma conquista cada um.\nNa edição mais recente, o Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 1, em partida disputada no Mangueirão, em Belém.