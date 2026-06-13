Com a Copa do Mundo de 2026 realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) faz um alerta aos goianos que pretendem acompanhar o torneio presencialmente: a atualização da vacinação deve fazer parte do planejamento da viagem. A preocupação está relacionada ao aumento expressivo dos casos de sarampo registrados nos três países-sede.\nSegundo a infectologista e diretora técnica do HDT, Thaís Lopes Safatle Dourado, o cenário exige atenção dos viajantes brasileiros. “O principal alerta é a necessidade de verificar e atualizar a situação vacinal antes da viagem, especialmente em relação ao sarampo. Os três países-sede vêm registrando aumento expressivo de casos da doença nos últimos meses, o que tem gerado preocupação entre as autoridades sanitárias das Américas”, afirma.