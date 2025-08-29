Neste sábado (30), a partir das 14 horas, no Estádio Olímpico, a bola rola para as finais da Taça das Favelas de Goiás de 2025. A primeira partida será entre Residencial Itaipu e Gentil Meireles, duas comunidades da capital, na decisão feminina. Em seguida, Vila Alto da Glória, de Goiânia, e Campo Formoso, de Orizona, duelam pelo naipe masculino.\nOs portões do Estádio Olímpico estarão abertos a partir de meio-dia. A entrada é gratuita e os torcedores que quiserem assistir aos jogos podem retirar seus bilhetes pelo site cufago.com.br e apresentá-los na bilheteria do local. Além disso, as finais da Taça das Favelas serão transmitidas ao vivo pela TV Anhanguera/Rede Globo.\nLeia também\n+ Temporada deste ano é a 14ª da Stock Car sem corrida em Goiânia na história\nNo ano passado, as finais da Taça das Favelas Goiás foram disputadas no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, estádio do Vila Nova. Em uma decisão entre duas comunidades goianienses, o Novo Mundo derrotou o Gentil Meireles, até então bicampeão feminino, por 3 a 2 e ficou com o título. No masculino, o Quilombola Boa Nova, de Professor Jamil, venceu o Quilombola Diadema, de Teresina de Goiás, por 2 a 0.