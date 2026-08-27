O goleiro Tadeu vai disputar nesta sexta-feira (28) o 400º jogo pelo Goiás. O defensor de 34 anos voltou ao time titular na rodada passada, após se recuperar de uma fratura na tíbia, e aumentará um pouco mais sua história no clube esmeraldino no duelo contra o São Bernardo pela 25ª rodada da Série B.\nDesde que chegou ao Goiás, Tadeu se tornou titular absoluto. Foram raras as ausências dele, a maioria até então tinha sido por opção técnica quando o clube teve jogos da Copa Verde (em 2019), primeiras rodadas do Goianão (2020 e 2021) e também por causa de lesão no braço em 2023.\nTadeu não completou a marca de 400 partidas antes por causa da fratura que sofreu na tíbia, em maio, no jogo contra o Cruzeiro pela 3ª fase da Copa do Brasil. O defensor não atuou nos 16 jogos seguintes. Esse foi o maior período de ausência do goleiro desde que foi contratado pelo Goiás em 2019.