Às vésperas de completar 400 jogos pelo Goiás, nesta sexta-feira (28), contra o São Bernardo, na Serrinha, o goleiro Tadeu destacou o orgulho pela marca e reforçou o desejo de continuar fazendo história pelo clube. Aos 34 anos, ele está no clube esmeraldino desde 2019 e se tornou um dos principais símbolos da equipe nos últimos anos.\n“Vai ser um dia muito especial, atingir uma marca que poucos atletas conseguiram. No futebol atual, não é comum passar tanto tempo em um clube. É motivo de orgulho. Tenho sete anos aqui e ainda lembro de cada detalhe da primeira partida. Isso me deixa muito satisfeito e empolgado para aumentar essa marca”, afirmou.\nTadeu amplia história no Goiás e chega a 400 jogos pelo clube goiano\nApesar da marca histórica, Tadeu vive momento delicado no clube. O Goiás está fora do G6 da Série B e cinco pontos atrás da zona de classificação. Sem vencer há três jogos, o time tenta reagir na reta final da competição.