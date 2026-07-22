O Goiás listou o goleiro Tadeu como atleta em transição física. Nesta quarta-feira (22), o clube esmeraldino confirmou a mudança no status do jogador na divulgação do presskit da partida contra o Sport.\nTadeu estava listado como atleta sob cuidados do departamento médico a partir dos jogos seguintes após sofrer a fratura na tíbia esquerda, no dia 12 de maio. Ele se machucou no final da partida contra o Cruzeiro, pelo jogo da volta da 3ª fase da Copa do Brasil.\nO goleiro passou por cirurgia e iniciou trabalhos de fisioterapia na sequência. No dia 17 de junho, Tadeu voltou aos treinos com algumas restrições. O defensor só fazia trabalhos com as mãos e não podia, ainda, saltar e fazer atividades com as pernas.\nNa semana passada, ele avançou na recuperação e foi liberado para outros movimentos como saltos, corridas e atividades de maior impulsão com o uso das pernas.