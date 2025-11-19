O goleiro Tadeu disse que o Goiás “chega muito forte” para a decisão contra o Remo e acredita que o aspecto mental será crucial para o clube goiano conquistar o acesso à Série A. O time esmeraldino depende apenas de si para subir à elite nacional e precisa de uma vitória diante da equipe paraense para voltar ao Brasileirão em 2026.\n“(O Goiás) Chega muito forte. É momento que o mental é crucial. Já poderíamos estar na Série A, teve um momento que acharam que não estaríamos, mas hoje dependemos só de nós. É o jogo mais importante do ano. São 90 minutos e vamos ter que fazer o que for necessário para sair de lá com a vaga na 1ª Divisão”, comentou o goleiro esmeraldino.\nTadeu lembrou que o jogo contra o Novorizontino foi marcado por sofrimento, principalmente na reta final da partida em que a pressão do time paulista aumentou na busca pelo gol do empate.