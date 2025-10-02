O goleiro Tadeu disse que o Goiás precisa somar pontos fora de casa após novo tropeço na Serrinha. Na última terça-feira (30), pela 29ª rodada, o time esmeraldino empatou sem gols com o rival Atlético-GO. No sábado (4), a equipe goiana encara, como visitante, o Volta Redonda.\n“O resultado (no clássico) foi ruim, queríamos a vitória para retomar a liderança e dar uma arrancada. Temos que entender o campeonato e agora é buscar fora de casa os pontos que deixamos escapar em casa. Com todo o respeito ao Volta Redonda, mas temos que vencer no sábado. Tornou-se fundamental”, comentou o goleiro esmeraldino.\nO Goiás terminou o clássico na rodada passada sem finalizar a gol - foram quatro chutes do time esmeraldino, mas nenhum na direção do goleiro Paulo Vitor, que não fez uma defesa na partida.\n“A estratégia deles (Atlético-GO) funcionou melhor que a nossa. Eles vieram com a proposta clara de buscar o empate, tiveram oportunidades porque nossa equipe foi ofensiva e gerou espaços. Eles tiveram algumas oportunidades, se defenderam bem e isso complicou para a gente encontrar os espaços. Foi o que faltou para nós, chegamos pouco”, analisou Tadeu.