O goleiro Tadeu disse que o Goiás teve uma atuação de “pouco capricho” e por isso não venceu o Atlético-GO no clássico goiano que encerrou a 29ª rodada da Série B. Os rivais empataram sem gols na Serrinha na noite desta terça-feira (30).\nNa avaliação do goleiro do Goiás, a equipe esmeraldina possui mais “qualidade para colocar a bola no chão”, mas não conseguiu por falta de “capricho”.\n“Foi um jogo bastante truncado, como pede um clássico e com bastante disputa. Nossa equipe tentou jogar, nós temos mais qualidade para colocar a bola no chão. Faltou capricho para criar mais jogadas e chegar. Nossa estratégia não deu certo, era vencer. Deu certo a (estratégia) ‘dos caras’, que era buscar um ponto. Somamos mais um (ponto), em uma reta final que todo ponto é valioso. Se deixamos escapar (pontos) em casa, vamos buscar fora de casa”, analisou o goleiro Tadeu.