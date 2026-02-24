O goleiro Tadeu definiu a estreia do Goiás em seu retorno à Copa do Brasil como “o jogo mais importante do ano”, até aqui. O time esmeraldino encara o Gama, nesta quarta-feira (25), fora de casa, em partida única pela 2ª fase do torneio nacional.\n“Jogamos todos os jogos como uma final. Foi assim que encaramos cada partida no Campeonato Goiano. Sabemos de toda a importância financeira da Copa do Brasil, mas também tem o torcedor que quer ver o Goiás nas fases decisivas. É o jogo mais importante do ano. O Daniel (Paulista) tem pregado isso, que o jogo mais importante do ano é sempre o próximo e vamos estar preparados para sair classificados”, afirmou o goleiro esmeraldino.\nO Goiás volta a disputar a Copa do Brasil em 2026 após ausência na temporada passada - o clube goiano não se classificou. O time esmeraldino estreia na 2ª fase contra o Gama.