O goleiro Tadeu disse que é contra uma possível mudança no comando técnico do Goiás. O defensor, que foi o único jogador da equipe esmeraldina a falar depois da derrota para o CRB, frisou que cabe aos jogadores do clube goiano mudar a postura em campo para pôr fim a fase de oscilação do time alviverde na Série B.\n“Difícil falar nisso,até injusto pela situação do campeonato. Cabe a gente (jogadores) assumir as responsabilidades e vamos ter uma conversa com o professor (Vagner Mancini). Sou completamente contra a mudança neste momento, não sou eu que define isso, mas é minha opinião. A mesma comissão e atletas que colocou o Goiás nesta situação de depender de si para subir é a mesma que pode reverter esse cenário”, afirmou o goleiro esmeraldino.\nTadeu acredita que a situação do Goiás só vai mudar na reta final da Série B com alteração da postura da equipe em campo. O goleiro entende que o time esmeraldino precisa voltar a jogar como foi no 1º turno, quando construiu a melhor campanha de um clube goiano na Série B, com 37 pontos.