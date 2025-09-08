O goleiro Tadeu e o atacante Pedrinho vão desfalcar o Goiás no duelo direto pela liderança da Série B contra o Coritiba. A partida será disputada na próxima sexta-feira (12), no estádio Couto Pereira.\nO goleiro Tadeu vai cumprir suspensão automática pelo acúmulo de três cartões amarelos. É apenas a segunda vez, desde que o jogador defende o Goiás (2019), que ele será ausência por suspensão.\nA outra ocasião foi na Série A de 2020. Tadeu recebeu três cartões amarelos e foi desfalque no jogo contra o Bahia, que terminou empatado por 3 a 3, pela 35ª rodada, e teve Marcelo Rangel como goleiro esmeraldino.\nNo jogo contra o Coritiba, o goleiro Thiago Rodrigues será titular - Ezequiel estará no banco de reservas. É apenas a segunda vez que o jogador de 36 anos vai jogar pelo Goiás. A outra ocasião também foi neste ano, na vitória de 2 a 0, sobre o União Rondonópolis, pela Copa Verde.