O goleiro Tadeu enalteceu a entrega dos jogadores do Goiás em meio ao cenário que o clube convive com problemas extracampo. A diretoria esmeraldina deve dois meses de direitos de imagem para o elenco, além de um mês dos vencimentos em carteira. A vitória contra o São Bernardo, na sexta (28), encerrou a sequência de três partidas sem vitória na Série B.\nTadeu disse que os problemas extracampo afetam mentalmente o elenco do Goiás, mas que o elenco é experiente e precisa focar no que pode controlar.\n“Quando as coisas fora de campo não caminham como devem caminhar, de maneira ou outra afeta. Todo mundo é experiente no futebol e sabe disso, mas tínhamos 14 decisões. Depois do jogo contra o Cuiabá, o Juninho disse que nós temos que gastar energia com o que controlamos: treinos e jogos. Nós tentamos focar e entregar dentro de campo. Fora de quando precisa ser resolvido, esperamos, mas não sou eu que vai resolver”, comentou Tadeu.