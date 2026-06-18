O goleiro Tadeu fez sua primeira atividade no gramado durante sua recuperação de uma fratura na tíbia. O jogador oficialmente segue entregue ao departamento médico e não tem previsão de retorno aos jogos.\nTadeu foi ao gramado no CT Edmo Pinheiro na quarta-feira (17). Ele participou de algumas atividades no aquecimento dos goleiros antes do treino, mas não fez parte do treinamento e não fez nenhum movimento de salto, por exemplo.\nO Goiás mantém cautela com a situação do goleiro e não divulga previsão de retorno de Tadeu aos gramados. A expectativa é que ele volte a atuar ainda neste ano.\nO goleiro esmeraldino não atua desde o dia 12 de maio. Ele se machucou no final da partida contra o Cruzeiro, pela volta da 5ª fase da Copa do Brasil. No lance, Tadeu se chocou com atacante Néiser Villarreal, tentou seguir em campo, mas não conseguiu. Após exames, foi constatada a fratura na tíbia do defensor.