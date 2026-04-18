O goleiro Tadeu foi homenageado nesta sexta-feira (17) e recebeu o título honorário de cidadão goiano. O jogador de 34 anos nasceu em Joaquim Távora, no Paraná, e defende o clube esmeraldino desde 2019.\nTadeu foi campeão goiano neste ano com o Goiás. Além do Estadual, o goleiro foi campeão da Copa Verde em 2023. Na história, o defensor é o terceiro jogador com mais partidas disputadas pelo clube esmeraldino, com 392 jogos.\nTadeu durante homenagem na Assembleia Legislativa de Goiás (Denize Xavier/ Alego)\nNas redes sociais, Tadeu falou sobre o título que recebeu.\n"Hoje o meu coração verde falou ainda mais alto. Cheguei aqui há 7 anos com sonhos e muita vontade de trabalhar. O Goiás Esporte Clube, mas também o estado de Goiás, me deu muito mais do que eu poderia imaginar. Me deu casa, me deu identidade, me deu um povo que me abraçou de verdade. Ser reconhecido como cidadão goiano é uma das maiores honras da minha vida", falou o jogador.