O goleiro Tadeu disse após a vitória sobre o Fluminense/PI que está focado na sequência da temporada com o Goiás e na final do Campeonato Goiano após ser informado que o Botafogo estaria considerando sua contratação. O clube carioca está no mercado e busca um jogador da posição.\nTadeu soube da notícia durante a zona mista no estádio Hailé Pinheiro, depois da goleada de 3 a 0 sobre o Fluminense/PI pela 3ª fase da Copa do Brasil.\n“Eu não estou sabendo. Fiquei sabendo agora a informação. Meu foco é na equipe que eu defendo (Goiás). Eu visto essa camisa sempre, é minha segunda pele e estou focado na final de domingo. Se for boato, pra mim vai ficar de lado. Se for algo sério eu tenho representante e o Goiás com quem tenho meu dever e obrigação a cumprir sempre”, afirmou o goleiro Tadeu.\nO POPULAR apurou junto ao estafe do jogador e com a direção de futebol do Goiás o assunto. As duas partes negaram que receberam contato do Botafogo.