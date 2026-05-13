O Goiás anunciou na noite desta quarta-feira (13) que o goleiro Tadeu foi submetido a um procedimento cirúrgico na tíbia da perna esquerda. O clube goiano informou que a intervenção foi bem sucedida e o atleta de 34 anos iniciou o processo de recuperação.\nEm nota, o Goiás não divulgou a previsão de retorno de Tadeu. O goleiro segue afastado por tempo indeterminado.\nNos últimos anos, dois atletas passaram pelo mesmo problema do goleiro do Goiás. O atacante Júnior Santos, do Botafogo-RJ, fraturou a tíbia em julho de 2024 e voltou a jogar dois meses depois.\nUm caso mais grave foi do atacante Adson, do Vasco. Ele sofreu uma fratura durante treino em junho de 2025 e só voltou a atuar em janeiro deste ano.\nTadeu sofreu a fratura no final da partida contra o Cruzeiro, na terça-feira (12), pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. No lance, o goleiro se chocou com o atacante Villarreal. Ele tentou seguir em campo, mas sem condições precisou deixar a partida.