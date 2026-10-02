O Goiás foi goleado por 3 a 0 pelo Novorizontino na noite desta quinta-feira (1º), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte (SP), pela 31ª rodada da Série B. Com o resultado, as chances de acesso, que já eram pequenas, podem ficar ainda menores para o alviverde. O time esmeraldino pouco criou ofensivamente, sofreu com as rápidas transições do adversário e, principalmente, com as jogadas pelo alto do Tigre. Tadeu ainda desperdiçou um pênalti. Rômulo, no primeiro tempo, e Robson, na segunda etapa, marcaram, ambos de cabeça, e Marcelo deu números finais ao jogo.\nO Goiás segue com 42 pontos, em 11º lugar, mas pode perder posições até o fim da rodada.\nO clube esmeraldino não superou o tabu de nunca ter vencido o Novorizontino em Novo Horizonte. Agora, são três partidas e três derrotas para o Tigre. Em 2026, o time paulista também venceu por 4 a 0 na Serrinha e, agora, por 3 a 0.