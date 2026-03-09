O goleiro Tadeu quer o Goiás focado para o jogo da volta da final do Campeonato Goiano e afirmou que o título não está definido. O time goiano tem a chance de encerrar com a seca de título no Estadual após abrir vantagem de 2 a 0 na decisão contra o Atlético-GO.\n“O Daniel (Paulista, técnico) trabalhou no sentido de jogar. A gente sabe que uma final pode deixar a desejar no quesito jogo, com bola no chão, mas ele trabalhou muito e disse que nossa equipe precisava fazer isso (jogar). Não é à toa que nossa equipe conseguiu fazer os gols. Tivemos mais oportunidades e agora é ter sabedoria e foco para trabalhar bem a semana e confirmar o título”, comentou o goleiro esmeraldino.\nO Goiás venceu o jogo de ida da decisão, por 2 a 0, no estádio Antônio Accioly, no último sábado (7) e tem boa vantagem no confronto. A partida decisiva contra o Atlético-GO será no próximo domingo (15), na Serrinha, a partir das 16 horas.