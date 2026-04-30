O goleiro Tadeu disse que o que mais incomoda na primeira fase de oscilação do Goiás na temporada são as derrotas. O time esmeraldino perdeu os últimos três jogos na Série B e despencou da liderança para a 16ª colocação, à beira da zona de rebaixamento. O defensor, que completou sete anos de clube nesta semana, cobrou imposição contra o Fortaleza para a retomada das vitórias.\n“Por mais que o campeonato esteja no início são pontos que fazem diferença. Juventude jogamos com dois a menos, difícil de reverter, Cuiabá foi a pior atuação no ano, São Bernardo foi um jogo equilibrado mas poderíamos ter aproveitado as chances. As derrotas incomodam. Em uma não jogamos bem (contra o Cuiabá). Então, temos que ter postura de imposição (contra o Fortaleza). Nós que temos obrigação de estar lá em cima, temos que nos impor fora de casa”, comentou o goleiro Tadeu.