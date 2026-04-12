O goleiro Tadeu se isolou como terceiro jogador com mais partidas disputadas na história do Goiás. Neste sábado (11), contra o Juventude, pela 4ª rodada da Série B, o defensor de 34 anos chegou a 392 jogos com o clube esmeraldino. Em Caxias do Sul, o Goiás perdeu por 2 a 0 para o clube gaúcho em jogo em que teve gol contra e dois jogadores expulsos.\nTadeu ultrapassou o ex-atacante Araújo, que jogou 391 partidas com o Goiás, e se isolou como terceiro jogador com mais partidas pelo clube goiano. À frente do atual goleiro esmeraldino estão o ex-zagueiro Ernando, com 405 jogos, e o ex-goleiro Harlei, que jogou 831 partidas pela equipe alviverde.\nO goleiro vem crescendo no ranking de jogadores com mais jogos disputados pelo Goiás nos últimos anos. No início da atual temporada, ele superou o ex-volante Amaral (373 jogos) e entrou no Top-5.