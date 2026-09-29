O goleiro Tadeu vai se isolar, diante do Novorizontino, como segundo jogador com mais partidas disputadas na história do Goiás. O defensor de 34 anos vai disputar o jogo 406 pelo time esmeraldino quando entrar em campo nesta quinta-feira (1º).\nTadeu igualou o ex-zagueiro Ernando, com 405 jogos, na derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO no último sábado (26). O goleiro vai se isolar na segunda posição quando entrar em campo contra o Novorizontino.\nNa história do Goiás, Tadeu só ficará atrás do ex-goleiro Harlei, que disputou 831 jogos pelo clube esmeraldino.\nTadeu foi contratado pelo Goiás em 2019, inicialmente por empréstimo cedido pela Ferroviária. Ele foi contratado em definitivo no ano seguinte e se tornou ídolo do clube esmeraldino com o passar dos anos.\n-WEBSTORIES: Tadeu vai se isolar como segundo jogador com mais partidas disputadas pelo Goiás (1.3462000)