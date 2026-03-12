O Goiás goleou o Fluminense-PI por 3 a 0, garantiu a vaga na 4ª fase da Copa do Brasil e ganhou ainda mais tranquilidade para buscar o título do Goianão no próximo final de semana, diante do rival Atlético-GO. O goleiro Tadeu, autor do primeiro gol, valorizou o objetivo conquistado, projetou o adversário seguinte, que será o Maringá-PR, e pregou foco no Estadual.“Concluímos o primeiro objetivo da semana, a nossa obrigação era nos classificar e, se possível, fazer um bom jogo, seguro. A confiança existe pelo que a gente vem produzindo durante todos esses jogos, mas a concentração e o foco não vamos deixar de lado em momento algum, independente do nosso momento. Sabemos que precisamos concluir ainda a segunda etapa da final (do Goianão) para que possamos comemorar”, disse.Na noite desta quarta-feira (11), na Serrinha, o Goiás teve uma atuação tranquila. Sem sustos, a equipe abriu o placar aos 23 minutos do 1º tempo, após Pedrinho sofrer pênalti e o goleiro Tadeu converter a cobrança, marcando o seu 12º gol com a camisa esmeraldina. No 2º tempo, depois da entrada de alguns titulares, o time deslanchou e instaurou a goleada com Cadu, aos 34, e Lucas Lima, aos 47.“Feliz por fazer mais um gol. Para mim tudo que acontece de bom, seja nas defesas ou com gols, se for pelo melhor do Goiás é o que me satisfaz. Fico feliz por ter concluído a penalidade, mas o Goiás vencendo é o que mais importa”, completou Tadeu.Com a vaga assegurada na 4ª fase, o Goiás faturou R$ 1,68 milhão, totalizando R$ 4,59 milhões de premiação na Copa do Brasil até o momento.O próximo adversário do time esmeraldino na Copa do Brasil será o Maringá, que eliminou o Uberlândia ao vencer por 3 a 2, em duelo de duas viradas no placar, uma para cada lado. O Goiás disputará novamente um jogo único, que está marcado para a semana que vem, entre os dias 18 e 19, com mando de campo paranaense por causa do chaveamento do sorteio realizado na 2ª fase do campeonato.“Com certeza vai ser um jogo muito difícil, equipe que está na Série C. Eu joguei lá em 2015, emprestado pelo Coritiba, e de lá para cá a equipe evoluiu de uma forma considerável, esportiva e estruturalmente. Temos que dar o respeito que o Maringá merece. Sabemos que teremos um jogo difícil, como todos da Copa do Brasil, e o Goiás está preparado para avançar para a próxima fase também”, concluiu Tadeu.Depois disso, o Goiás se voltará para a Série B. A estreia do time alviverde na Segundona será no outro domingo, dia 22 de março, às 18 horas, diante do América-MG, na Serrinha.Porém, antes de mais nada, o foco total do Goiás agora passa a ser o Goianão. No próximo domingo (15), às 16 horas, na Serrinha, o esmeraldino recebe o Atlético-GO pelo jogo de volta da final. Na ida, o alviverde ganhou por 2 a 0 no Antônio Accioly e pode até perder por um gol de diferença. Em caso de título, o clube encerrará um jejum que dura desde 2018, ano da última taça no Estadual.