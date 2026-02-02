O goleiro Tadeu enalteceu a vitória do Goiás sobre o Vila Nova por 1 a 0, na Serrinha, criticou a confusão entre jogadores ao final da partida e provocou o rival. A vitória fez com que o esmeraldino ultrapassasse o Tigre na tabela de classificação e assumisse a liderança do Campeonato Goiano.\n“Vamos comemorar, porque clássico é um campeonato dentro de outro campeonato. Ele sempre merece ser comemorado. Ninguém está aqui festejando título, porque ainda estamos longe da final. Mas clássico é decisão, sempre. Então vale a festa. Vale a nossa festa e, principalmente, a festa do nosso torcedor”, disse.\nDepois do apito final, instaurou-se uma confusão após os jogadores do Vila Nova partirem para cima do zagueiro Luisão, do Goiás. Tadeu confessou que não entendeu exatamente o que aconteceu, mas que, segundo ele, nas vezes em que o rival venceu na Serrinha ou no OBA, os atletas esmeraldinos não criaram confusão.