O goleiro Tadeu vibrou com a classificação do Goiás à final do Campeonato Goiano. O defensor esmeraldino defendeu uma cobrança na vitória por 4 a 3 sobre a Anapolina nas penalidades e ajudou o time alviverde a avançar para a decisão estadual, neste sábado (28), na Serrinha.\n“Vamos todos embora felizes para casa. Seria injusto demais (não classificar) pelo que a equipe produziu durante a competição ficar fora da decisão. Foi sofrido, pênalti sempre traz sofrimento, mas fomos felizes. Vamos comemorar bastante”, celebrou o goleiro esmeraldino.\nTadeu defendeu a 26ª cobrança com a camisa do Goiás - na carreira são 36. Ele defendeu a cobrança do centroavante Iury Tanque, que tinha marcado o gol de empate da Anapolina no tempo normal após uma penalidade.\n“A frieza a gente tem que manter, não voltam as decisões. Eu tentei pegar outros pênaltis, quase peguei mais que uma cobrança. Eu sabia que se eu pegasse uma, a gente teria grandes cobradores”, acrescentou.