O ex-atacante Tato, que surgiu no futebol profissional no Goiânia e brilhou por Fluminense e Vasco, morreu ontem, após batalha contra câncer de esôfago. Ele será cremado em Curitiba, onde nasceu.
Carlos Alberto Araújo Prestes tinha 64 anos. Aos 20 anos, ele veio do Internacional-RS para o Goiânia em 1982, depois de enfrentar o time goiano num jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Do Galo, Tato se transferiu para o Fluminense, pelo qual foi campeão brasileiro em 1984 e tricampeão carioca em 1983, 1984 e 1985.
Atacante rápido e driblador, que jogava pelo lado esquerdo, Tato disputou 236 jogos pelo Flu e marcou 17 gols. Ele formou quarteto de ataque com Assis, Washington e Romerito.