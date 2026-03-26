Técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) fizeram uma vistoria no Autódromo Ayrton Senna na manhã desta quinta-feira (26). A informação foi obtida pelo POPULAR e confirmada junto ao TCE-GO.\nA visita ocorreu após a abertura de um procedimento técnico preliminar, que vai avaliar se há necessidade da abertura de um processo formal de apuração de gastos na obra de reconstrução do equipamento esportivo. O administrador do autódromo, Roberto Boettcher, acompanhou os técnicos do TCE-GO.\nNão há, neste momento, um processo formal de fiscalização instaurado no TCE-GO. Isso só vai ocorrer caso a avaliação dos técnicos, que visitaram o autódromo nesta quinta-feira, indiquem a necessidade da abertura.\nO TCE-GO é responsável por apurar gastos. A obra no autódromo teve custos de cerca de R$ 250 milhões, segundo o Estado. Todo equipamento esportivo foi reconstruído para sediar a 2ª etapa da MotoGP, que ocorreu no último final de semana entre os dias 20 e 22.