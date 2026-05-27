Contra o Bahia, pela Copa do Brasil Feminina, a técnica Regiane Santos acredita ser possível competir mesmo diante de um forte adversário. A comandante reconhece o favoritismo do adversário, que disputa a Série A1 do Campeonato Brasileiro e ocupa as primeiras posições da competição nacional.\nPlanalto x Bahia: onde assistir, horário e escalações\n“O Bahia é favorito porque é um time de Série A1 e está entre os quatro melhores da competição, atrás apenas de Corinthians, Palmeiras e São Paulo. É uma equipe muito qualificada, entrosada e com transições muito rápidas”, analisou ao POPULAR.\nMesmo diante da diferença de investimento e experiência, ela acredita que o Planalto pode competir em alto nível.\n“A gente vai tentar propor o jogo quando tiver a bola e, sem ela, vamos tentar nos fechar ao máximo. Estamos trabalhando forte para que esse favoritismo não se transforme em realidade”, destacou.