Camila Ferezin, técnica do conjunto do Brasil na ginástica rítmica, celebrou o desempenho no Mundial, que foi realizado no Rio de Janeiro. Pela primeira vez o time verde e amarelo deixou o torneio com medalha foram duas pratas, uma no geral e outra no misto (3 bolas e 2 arcos).
"Acho que é a realização de um sonho plantado há muitos anos. Foi um trabalho de formiguinha. Subimos degrau por degrau ao longo desses 15 anos, e conseguimos chegar ao topo. Sempre queremos mais... nesta segunda-feira (25) [no misto] acho que a coreografia foi com gostinho de ouro. Temos três anos pela frente, mas iniciamos da melhor forma possível o ciclo olímpico, provando que o Brasil é um candidato à medalha em todas as competições."