O técnico Guto Ferreira avaliou a atuação do Vila Nova na derrota por 1 a 0 para o Juventude, na noite desta sexta-feira (10), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O resultado impediu o Tigre de retomar a liderança da Série B. Para o treinador, a derrota foi merecida pelo desempenho da equipe no primeiro tempo.\n“Pelo primeiro tempo, com certeza. No segundo, também não consigo enxergar o Juventude tão superior. Foi um jogo muito parelho. A diferença é que eles tiveram uma bola parada qualificada. Eles tiveram uma chance no primeiro tempo, mas nós também tivemos uma na segunda etapa e chutamos para fora. O futebol é assim”, analisou.\nVila Nova cria pouco, perde para o Juventude e não retoma liderança da Série B\nA primeira etapa do Tigre foi muito pobre ofensivamente. O time não finalizou nenhuma vez no gol do Juventude e deu espaço para a equipe adversária atacar. Guto Ferreira analisou o que deu errado, especialmente nos 45 minutos iniciais.