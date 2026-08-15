O técnico do Atlético-GO, Roger Silva, avaliou como “injusto” o resultado negativo diante do rival Vila Nova por 2 a 0 na tarde deste sábado (15), no Estádio Antônio Accioly, pela 22ª rodada da Série B. Depois de cinco jogos, o treinador sofreu a sua primeira derrota no comando do time rubro-negro.\n“A gente sabia que este dia chegaria. É difícil vencer todos os jogos em um campeonato tão equilibrado quanto a Série B. Acho que foi um resultado, a meu ver, injusto”, avaliou.\nRoger Silva teve um bom início no Atlético-GO, com três vitórias e dois empates. Agora, ele sofreu o seu primeiro revés, mas afirmou que o Dragão foi melhor. Além do mais, o treinador também revelou que Ewerthon aparentemente sofreu uma entorse e deve ficar fora do próximo jogo, contra o Londrina.\n“O Paulo (Vitor, goleiro) não pegou uma bola sequer no 1º tempo. Colocamos a equipe do Vila para trás, tivemos a posse, duas, três oportunidades para fazer o gol, a bola parada que foi tão trabalhada, cruzamentos, volume todo nosso. Colocamos o Vila para dar chutão o tempo todo. Tomar o gol naquele final foi muito injusto, mas isso é o futebol”.