O técnico Roger Silva terá de fazer ajustes na formação titular do Atlético-GO para o jogo contra o São Bernardo. O treinador terá três desfalques para o jogo desta sexta-feira (18), no ABC paulista.\nO atacante Bruno José, o volante Leandro Vilela e o meia-atacante Marrony, todos se recuperando de lesões musculares, estão fora da partida. O volante Netinho cumpriu suspensão automática pela expulsão diante do Ceará e fica à disposição da comissão técnica.\nAtlético-GO conta com tropeço de concorrente e finaliza rodada no G6 pela 1ª vez\nChance do Atlético-GO para os playoffs chega a quase 50%; confira probabilidades de Vila Nova e Goiás\nAnapolina anuncia técnico Marcelo Chamusca para a temporada de 2027\nNo treino desta quarta-feira (16), Roger Silva esboçou a formação com mudanças no meio de campo, mantendo o trio de ataque e o quarteto de defesa.