O técnico da Anapolina, Alan George, elogiou os jogadores da Rubra após o empate por 2 a 2 com o Goiás neste sábado (21), no jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. O treinador valorizou a busca pelo empate após o time estar perdendo e disse que a equipe poderia ter virado.\nNeste sábado (21), o Goiás abriu vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo, teve Filipe Machado expulso e levou o empate no segundo tempo. A Rubra marcou dois gols nos primeiros seis minutos da segunda etapa e poderia ter virado o jogo - teve gol anulado por impedimento.\n"Tiramos a diferença rápido e, com mais um pouquinho de capricho, teríamos virado o jogo. Teríamos que acertar mais um pouco. Procuramos o tempo todo jogar vertical, com amplitude dos laterais, tentamos várias situações. Os jogadores foram valentes, os atletas buscaram o resultado", falou Alan George, que assumiu a Anapolina nas fases eliminatórias.