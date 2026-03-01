O técnico Alan George valorizou o empenho da Anapolina contra o Goiás. O treinador enalteceu o desempenho dos atletas da Rubra, que só foram superados pelo time esmeraldino nas penalidades, por 4 a 3, após empates nos dois jogos da semifinal: 2 a 2 na ida e 1 a 1 na volta, que foi disputada no sábado (28).\n“Procuramos ser valentes e lutamos até o final. Em determinado momento da partida, passei a jogar no 4-2-4 para ser mais agressivo e buscar o empate. Conseguimos empatar e levar a decisão para os pênaltis. Infelizmente pênaltis é isso. Treinamos muito, mas acontece. Não foi do jeito que a gente queria. Tem que sair um vencedor e, infelizmente, não fomos nós. Todo mundo sai chateado, triste. Os jogadores foram guerreiros, lutadores e valentes. Enfrentaram de igual para igual a equipe do Goiás, tanto no Jonas Duarte quanto na Serrinha”, comentou Alan George.