Na chegada à Aparecidense, o técnico Renan Brito, ex-goleiro de 40 anos, relembrou ter enfrentado a equipe em final de Campeonato Goiano, quando era jogador do Goiás.\n“Estou feliz com a oportunidade. Conheço bem a história da Aparecidense, tive a oportunidade, como atleta, de enfrentá-la em finais de Estadual, de participar de grandes jogos dentro dessas competições. Sei o que representa esse clube, essa agremiação. Essa oportunidade marca o início de uma nova carreira. Me preparei muito para essa tomada de decisão. Espero ter o mesmo sucesso que tive como atleta aqui em Goiás”, disse Renan Brito sobre seu retorno ao futebol goiano, agora como treinador do Camaleão.\nO ex-goleiro é conhecido por sua passagem pelo Goiás e pela carreira vitoriosa com o Internacional, no qual conquistou dois títulos da Libertadores da América e também o Mundial de Clubes de 2006.