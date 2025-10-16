O técnico da escolinha do Goiânia, Alan Kardec Alves Pinto, de 71 anos, foi conduzido à Central de Flagrantes na tarde da última quarta-feira (15) pela Guarda Civil Metropolitana de Aparecida de Goiânia (GCM) suspeito de abusar sexualmente de adolescentes. A condução foi efetuada após as denúncias dos pais de três alunos do treinador.\nOs suspostos abusos que teriam sido praticados pelo treinador foram relatados ao Conselho Tutelar de Aparecida de Goiânia, que procurou a GCM para ajudá-lo na busca por mais informações.\nAlan Kardec Alves foi conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil, mas não ficou preso. Após prestar depoimento, ele foi liberado nesta quinta-feira (16), porque não houve registro de flagrante contra ele.\nTrês jovens são presos suspeitos de dopar adolescente que foi encontrada dentro de carro