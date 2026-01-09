O técnico Umberto Louzer, do Vila Nova, falou sobre a pré-temporada curta, de apenas 15 dias de preparação, e a estreia no Campeonato Goiano neste sábado (10), contra a Abecat, destacando uma mentalidade clara: impor o ritmo de jogo como principal característica do Tigre na temporada.\nLouzer não escondeu o que pensa sobre o status do Vila Nova no Goianão 2026 por causa do título de 2025.\n"Somos o atual campeão, isso traz responsabilidade, somos a equipe a ser batida, mas vamos respeitar todos os adversários e impor a nossa identidade”, falou o treinador.\n“Foi um curto espaço de tempo de preparação, mas isso não é só conosco. Todos os nossos concorrentes, principalmente aqueles que estavam na Série B, também tiveram esse período de trabalho e pré-temporada. Chegamos à estreia confiantes. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance nos aspectos técnico, físico, tático e mental. Amanhã (sábado) é o dia da estreia e estamos preparados para fazer o nosso papel: jogar de forma organizada, nos impor diante do adversário, sabendo das dificuldades que vamos enfrentar”, disse o treinador.