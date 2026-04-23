O técnico Eduardo Souza comandou o Atlético-GO em dois jogos nesta Copa do Brasil. No primeiro, estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Gazin Porto Velho-RO, fora de casa. Depois, na vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0 em casa.\nNa noite desta quinta-feira (23), o treinador busca um resultado positivo diante do maior desafio na competição até aqui: o Athletico-PR. Os clubes se enfrentam na Arena da Baixada, em Curitiba, no jogo de ida pela 3ª fase do torneio.\n"É jogo grande, entre duas equipes acostumadas a se enfrentar na Copa do Brasil e na Série A. Os atletas gostam desses jogos eliminatórios, em uma atmosfera muito boa de casa cheia", destacou o treinador à Dragão TV. O comandante do Dragão reconhece o aumento do grau de dificuldade com o afunilamento da competição, mas entende que é preciso ter "prazer" em campo.