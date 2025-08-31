O técnico do Goiás, Vagner Mancini, afirmou que faltou competência ao time na derrota para o Botafogo-SP por 3 a 2, na Serrinha, e admitiu que Wellington Rato era o primeiro batedor de pênalti da equipe - Anselmo Ramon foi quem cobrou a penalidade, chutando na trave.\n“Acho que ficou muito nítido para a gente que faltou um pouco de competência da nossa parte para ir lá e matar o jogo. Essa é a verdade, temos que reconhecer. Eu sempre falo para eles que no dia que não der para ganhar, precisamos não perder, e hoje (sábado, 30) era um dia assim. As coisas não estavam dando certo, e tínhamos de ter tido uma maturidade diferente”, disse o treinador.\nLeia também\n+ Goiás perde para o Botafogo-SP em jogo com gol relâmpago, pênalti perdido e virada\nO duelo válido pela Série B foi cheio de reviravoltas, com direito a gol com 17 segundos de jogo e um golaço na reta final, que definiu o placar a favor da Pantera.