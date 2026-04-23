O técnico do Goiás, Daniel Paulista, rasgou elogios à equipe esmeraldina após o empate de 2 a 2 contra o Cruzeiro pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil, no Serra Dourada. O treinador valorizou o adversário, afirmou que o momento de instabilidade esmeraldina não é algo preocupante e celebrou a torcida presente no estádio.\n“Perante um grande adversário, muito grande o adversário, a equipe respondeu. Acho que o resultado fez jus ao que as equipes apresentaram dentro de campo, mas quem assistiu ao jogo, (viu que) foi um jogo de alternâncias, de momentos em que o Goiás foi melhor, em que o Cruzeiro foi melhor, depois houve um equilíbrio. Foi uma grande partida e que mostrou a capacidade que nossa equipe tem por ter enfrentado uma das melhores equipes do País. E fez um jogo grande”, disse.