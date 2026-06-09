O técnico Daniel Paulista disse que o zagueiro Ramon Menezes segue prestigiado no Goiás e deu a entender que deve manter o defensor como titular na defesa esmeraldina após falhas nas últimas partidas da equipe.\nO treinador lamentou os erros cometidos pelo zagueiro, mas explicou que isso não alterou a confiança do atleta e não mudou seu prestígio perante à comissão técnica e ao elenco do Goiás.\nRamon Menezes passou a ser criticado por parte da torcida do Goiás após falhar nos últimos jogos. O primeiro lance de desgaste foi a origem do pênalti que decretou a eliminação da equipe na Copa do Brasil. Na jogada, a bola bate no braço do defensor dentro da área. Após revisão na cabine do VAR, o pênalti foi marcado e Kaio Jorge fez o gol da vitória mineira por 1 a 0 no jogo da volta da 5ª fase do torneio nacional.