O técnico do Vila Nova, Guto Ferreira, foi curto e direto após a derrota por 5 a 0 para o Athletic, na noite desta sexta-feira (4). O treinador afirmou que não acredita que apenas os jogos em casa serão suficientes para o acesso, admitiu que a atuação na Arena Sicredi preocupa e destacou que a equipe precisa retomar a atitude.\n“Eu acho que (os jogos em casa) não (serão suficientes para subir). Acho que a gente vai trabalhar para vencer fora de casa também. Hoje nós estivemos muito aquém. É difícil de explicar, não tem como explicar. É analisar aí para frente o que faltou e entrar na próxima partida imbuído do melhor, de entregar aquilo que já vinha entregando antes dessa partida, para que a gente possa reverter a situação”, comentou.\nEm São João del-Rei, pela 26ª rodada da Série B, o Vila Nova teve uma atuação desastrosa. Além dos cinco gols sofridos, o Tigre ainda teve a expulsão do zagueiro Tiago Pagnussat, a qual Guto Ferreira ressaltou que será um “assunto interno”. Agora, o time colorado se prepara para o clássico contra o Goiás, na semana que vem.