O técnico Rafael Lacerda comandará o Atlético-GO pela quinta vez, na noite do próximo domingo (17), diante da Ferroviária-SP, no Estádio Antônio Accioly. O treinador tem ressaltado a evolução do time, da entrega dos atletas nos treinos e nos jogos e cita que começa a definir uma formação ideal após a vitória (2 a 0) sobre o Botafogo-SP.\n"Temos um esqueleto, uma espinha dorsal com os mesmos jogadores", aponta. Isso é uma procura no clube desde o começo do ano, pois o Dragão passou por mudanças contantes de peças no elenco.\nLacerda também valoriza o último resultado (2 a 0 no Botafogo-SP) e espera pela segunda vitória seguida para o time entrar "numa outra situação na competição." Na partida diante da Ferroviária-SP, a única mudança será a volta do lateral direito Dudu, vetado no jogo passado com dores no joelho.