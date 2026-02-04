Técnico do Atlético-GO, Rafael Lacerda vai aproveitar a última rodada da 1ª fase do Campeonato Goiano para ajustar a formação ideal do time para a sequência do Campeonato Goiano. Já classificado às quartas de final, o Dragão busca terminar a fase classificatória na melhor posição possível e no G4.No Estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba, o treinador deverá rodar novamente o elenco, pensando no mata-mata do Goianão. O time pode ter mudanças no meio e no ataque no sul.Até agora, Rafael Lacerda utilizou 23 jogadores no Goianão e tudo indica que o 24º atleta será escalado em Goiatuba. É o volante Matheus Índio, de 26 anos e que está no CT do Dragão desde o início da semana passada.Como é um meia “box to box”, capaz de jogar de uma área até a outra marcando e defendendo, e como há uma carência do primeiro volante no time, Matheus Índio deve ser titular em Goiatuba, abrindo a possibilidade do treinador escalar Igor Henrique mais avançado, na vaga de Ariel, e fechar o meio-campo com Guilherme Marques.Porém, há o risco de que Igor Henrique, pendurado com dois cartões amarelos, receba o terceiro cartão e fique suspenso para o primeiro jogo do mata-mata.Entre os 23 jogadores utilizados na 1ª fase - o lateral esquerdo Guilherme Romão foi emprestado ao Santa Clara (Portugal) e não está mais no elenco -, o Dragão escalou cinco jogadores abaixo de 20 anos. São os atacantes Léo Jacó (20 anos), GH (19 anos) e Nathan (17 anos) e o volante Klebert (18 anos). Também relacionou quatro para os jogos: o zagueiro Macedo e o lateral Gustavo Daniel (ambos de 20 anos) e os meias João Jampierre (18 anos) e João Gabriel Sancho (17 anos). Eles têm sido elogiados pela comissão técnica.Em relação à formação titular, o treinador testou nesta quarta-feira (4) sistema defensivo e meio-campo compostos por Paulo Vitor; Matheus Ribeiro, Tito, Adriano Martins e Guilherme Lopes; Matheus Índio, Igor Henrique e Guilherme Marques.No ataque, houve trabalho de finalização, jogadas de linha de fundo e de movimentação.O treinador pretendia usar o atacante Derek, que voltou ao clube, no clássico com o Vila Nova duas rodadas atrás, mas o jogador e o uruguaio Kevin Ramírez tiveram virose e estão se recuperando. Lacerda não definiu se algum deles será relacionado para o jogo em Goiatuba.