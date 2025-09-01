Além da vitória sobre o Amazonas por 2 a 0 no Estádio Antônio Accioly, neste domingo (31) - gols de Luizão e Robert -, o Atlético-GO comemorou seu desempenho defensivo no jogo e o fato de ter se distanciado da zona de rebaixamento. A esperança é que o clube possa virar a chave em algum momento da campanha de recuperação na Série B para se inserir numa eventual luta por acesso.\n“Defensivamente, não sofremos. É uma tecla que eu bato. Time que toma pouco gol vai conquistar, vai chegar. Só pensa na defesa? Não. Mas é ter uma defesa sólida para daí ter um time com volume ofensivo. Hoje (domingo), conseguimos. Praticamente não corremos riscos. O Kauan entrou bem na partida. Tivemos mais controle”, descreveu Lacerda sobre uma mudança no fim do primeiro tempo - Kauan no lugar do machucado Wallace.\nA diferença de pontos para a zona de rebaixamento aumentou de 4 para 7 pontos. A distância para o G4, no entanto, segue grande, de 8 pontos.