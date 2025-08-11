O Atlético-GO faz uma temporada irregular, mas conseguiu afastar a desconfiança que paira sobre o elenco com a vitória de 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, na noite deste domingo (10), no Estádio Antônio Accioly.\nO Dragão chega a 27 pontos. É a primeira vitória do técnico Rafael Lacerda no clube, após dois empates e uma derrota. Para o treinador, o Atlético-GO “avolumou” e isso pavimentou o caminho para a vitória, a primeira na história sobre o time de Ribeirão Preto-SP, em jogos oficiais.\nRafael Lacerda decidiu promover a estreia do atacante Lelê, mesmo que estivesse sem as condições físicas ideais. Antes do jogo, o técnico teve de escalar o lateral Valdir Júnior no lugar de Dudu, vetado com dores no joelho. Durante o jogo, Valdir Júnior se contundiu e, no intervalo, o volante Luizão teve de ser deslocado para a lateral.