Após a vitória por 2 a 1 sobre o Avaí no Estádio Antônio Accioly, o treinador Eduardo Souza valorizou o resultado, citou o desgaste dos jogadores como um fator determinante e criticou parte da torcida rubro-negra, com quem conversou depois do apito final. Segundo ele, quando os catarinenses empataram, “parecia que o Atlético-GO estava perdendo de 5 a 0”.\n“Eu trabalhei aqui quase quatro anos na Série A. A nossa torcida apoia o tempo inteiro, mas tem uns que, nesta volta, eu não esperava. Antes estávamos em um jogo difícil, tomávamos um gol e (os torcedores) apoiavam até o final do jogo. Fizemos um jogo, até o gol deles, em que os caras não deram um chute no gol”, afirmou o técnico.\nEduardo Souza avaliou que o desgaste físico dos atletas atrapalhou o rendimento contra o Avaí, dentro de uma maratona intensa de partidas. A equipe deve aproveitar os próximos dias para recuperar jogadores, poupando diversos nomes na Copa Centro-Oeste.