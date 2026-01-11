O técnico Rafael Lacerda comemorou o rendimento do Atlético-GO na estreia do Campeonato Goiano com vitória sobre o Anápolis por 2 a 0, na tarde deste sábado (10). O treinador revelou também um acerto com os jogadores, que ganham o jantar do chefe quando marcam gol de bola parada.\nO segundo gol do Atlético-GO saiu de jogada de escanteio. Jean Dias cobrou e Tito marcou de cabeça. Quando uma jogada de bola parada resulta em gol, Rafael Lacerda paga o jantar para os autores da assistência e do gol. Segundo Lacerda, o valor permite que o jogador leve a família inteira para jantar. Logo depois do jogo, Lacerda disse que já tinha pagado o jantar para Jean e Tito.\n"É nível Pobre Juan, dá para levar a família toda para jantar e vou dizer ainda que sobra. Dá pra pagar o Uber também", contou aos risos.